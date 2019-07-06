無視黃花梨木遭偷砍濫伐　森林公安局副局長停職

內地官方電視台近日披露，海南省五指山市的黃花梨樹遭遇盜砍濫伐，森林資源監管層層失守，負責守護黃花梨的管理員睡覺偷懶、喝酒、研究彩票、玩牌賭博，林業站站長更聲稱「我幹嗎要查」。報道曝光後，海南省政府高度關注，省公安廳現已對涉事的五指山市森林公安局副局長劉文德停職調查。



官方電視台記者到五指山市調查黃花梨遭大量偷砍濫伐一事，發現每天都有大量未成材及野生黃花梨遭濫伐，當地木材檢查站、林業站、村委會及森林公安局負責管理。記者走訪當地的木材檢查站，卻看到管理員在各自睡覺、賭博。記者再去林業站舉報，卻被黃姓站長反唇相譏：「我怎麼查，我幹嗎要查？怎麼是我的職責？你怎麼知道是我的職責？」



記者亦發現，當地森林公安的負責人，竟然和木材收購商把酒言歡，難免令人懷疑雙方有利益關係，對盜伐的監管形同虛設。



海南省副省長劉平治日前召開專題會議，成立省市聯合調查組，對涉嫌違法的公職人員依法立案調查，並對違法人士從嚴從重查處，同時要建立健全森林資源監管長效機制。



海南黃花梨是名貴木材，是海南省的省樹，也是國家二級保護植物。因為成材緩慢、木質堅實、紋理漂亮，向來價格不菲，黃花梨家具亦只有中國富裕階層才能用得起。



據了解，上百年才能成材的野生黃花梨已瀕臨滅絕，即使是人工種植，成材時間也要30年以上。而遭遇偷砍濫伐的黃花梨，不僅是人工種植或野生都難逃厄運。