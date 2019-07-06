貿易戰開打一年打擊出口　中美各損失約200億美元

周六（6日）是美國向中國發動貿易戰一周年，華府於去年7月6日正式對320億美元（約2500億港元）中國貨徵收25%關稅。日媒統計，截至今年4月底，中美共向對方商品加徵三輪關稅，兩國出口貿易額較開戰前銳減200億美元（約1558億港元），美國承受的損失比中方大。報道警告，貿易戰影響中美企業供應鏈，全球貿易局面或有重大改變。



《日本經濟新聞》指，美國對中國發動貿易戰後，中國亦祭出多項反制措施。雖然雙方期間有談判，但在部分關鍵議題仍有分歧，而檢視兩國的貿易數據，就可知貿易戰的影響有多大。數據顯示，中國對美出口量下降14%，減少180億美元（約1402億港元），佔對美出口全年貿易額的約3%。至於美國對華出口量則縮水達38%，貿易額減少230億美元（約1791億港元），約佔全年對華出口額的15%。



報道形容美國的損失更為慘重，而在中國反擊華府，對美國貨加徵關稅後出口就立即減少，去年底美國對華出口已較一年前減少近40億美元（約312億港元）。中國對美出口的影響則在4個月後才浮面，但至今年初亦大減逾40億美元。



中國海關總署上月發布的數據顯示，對美貿易方面中國今年首5個月的中美貿易總值按年下跌14.5%，佔全國貿易總額比例11.7%，較去年同期減少1.8%；由於從美進口跌幅大於對美出口跌幅，令對美貿易順差擴大至1105.5億美元（約8610億港元），按年增加5.4%。



有專家指出，中國加徵的關稅針對美國農產品及燃料，這些都可改向其他國家購買。相反，中國出口到美國的都是特殊產品，不易用相若價錢從他國購入，包括電路板等工業原料。有美國電子及化學企業管理層向《日本經濟新聞》表示，在中美貿易糾紛的背景下，不少企業都持觀望態度，有的則調整供應鏈，以及計劃把設於中國的生產線轉移到其他國家。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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