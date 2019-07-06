諾獎得主：特朗普無贏貿戰　中美企業將直接競爭

美國總統特朗普曾宣稱「貿易戰是好事，而且容易贏」，但2008年諾貝爾經濟學獎得主、美國學者克魯格曼（Paul Krugman）周四（4日）於《紐約時報》發表評論文章，直指特朗普沒有贏得貿易戰，因為除了中國及其他國家受影響，美國本身都蒙受損失。



克魯格曼指出，華府與中國、墨西國及加拿大等國陷入貿易糾紛，但目前沒有迹象顯示關稅實現了特朗普迫使其他國家改變政策的假定目標，更列出3個特朗普策略失敗的原因。克魯格曼認為美國會贏得貿易戰的想法，反映了唯我獨尊的思想，而且認為中國會同意一項向美國屈辱投降的協議，是瘋狂的想法。



其次，《北美自由貿易協定》遭顛覆的前景令美國商業陷入狂亂，特朗普的貿易戰亦不受歡迎。第三，特朗普試圖把一些外國讓步誇大成偉大的勝利，但實際結果只會讓所有人更加貧窮。



中國傳媒認為，假如中美在多數領域達成「零關稅」協議，意味雙方市場形成自由貿易格局，本土企業失去了關稅的保護屏障，雙方將在各行業直接展開競爭。各行業的競爭實力主要取決於中美勞動力和產業環境所決定的產業優勢，到時就會「見真章」。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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