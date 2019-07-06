瑪莎拉蒂撞房車慘烈車禍　炫富女司機被刑拘

河南永城市周三（3日）發生的交通事故，導致多人死傷。肇事女司機譚明明因在事故後，仍囂張地於微博發文，引來網民抨擊。當地警方周六（6日）通報，目前已以涉嫌危害公共安全罪，刑事拘留車內的3名疑犯，其中包括譚女。



通報指，據警方調查，事發當晚23歲譚姓女子（無業）、24歲劉姓男子（學生）及21歲張姓女子（企業職工）在燒烤店吃飯、飲酒後，譚女駕駛瑪莎拉蒂時，與8輛私家車發生碰撞，譚女駕車逃逸。



及後，譚女駕車逃逸至某交叉路口時，追尾撞向一輛等待紅綠燈的房車，該車隨即燃燒，車內兩名男子當場死亡、31歲王姓男司機受傷。



目前受傷的4人仍在留院治療，其中被撞車內的王男二度燒傷，並無生命危險；肇事車內的譚女肝挫裂傷、胸骨柄骨折；劉男肺挫裂傷、側骨骨折，張女腹腔積液，3人均無生命危險。



至於外界議論紛紛的譚明明身份，據內媒報道，譚女剛從某職業學院畢業，其父母早年在永城茴村鎮靠做皮革生意起家，家庭的確較富裕。有知情人士稱，事發後譚的母親幾乎崩潰，情緒極不穩定。