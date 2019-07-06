雲林豪奢農舍涉違建　韓國瑜妻急僱人清拆

台灣高雄市長韓國瑜及妻子李佳芬名下共有5處土地及2個建築物，惟有台媒揭發，他們在雲林縣古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，涉嫌違建。李佳芬周六（6日）回應稱，涉嫌違建的透天厝早年購得作為住家用途，應屬合法。為避免引起違法使用爭議，她上周五（6月28日）已委請拆除公司清拆。



據圖片顯示，農地被圍牆環繞、地面鋪滿磚塊，還有一幢樓高3層的樓宇，旁邊蓋有兩層高的建築物及車庫。據報道，該農地面積約17890尺、地上建築物約4590尺。



李佳芬透過高雄市政府表示，透天厝於1999年興建完工，她在2002年向原住戶購買並取得作為住家用途。由於是買賣取得，建築物應屬合法。她之後曾為小孩運動增建一個室內空間。另因部分土地鄰近袋地（即四周均被第三方或公有土地圍繞，無道路通向主馬路），所以她開路予其他鄰居使用。



李佳芬指，目前涉違建部分拆除中。對於一間20年老宅被人質疑，她自嘲稱：「完全比不上其他候選人豪宅萬分之一，實在太抬舉我們了。」



雲林縣政府新聞處長周柏吟指出，若查證屬實為違章建築，縣府農業處及建設處必定會勒令拆除。