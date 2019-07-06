見證中華5000年文明　良渚古城遺址成功申遺

第43屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議，上周六（6月30日）起在阿塞拜疆巴庫舉行。中國「良渚古城遺址」周六（6日）獲准列入世界遺產名錄。至此，中國世界遺產總數已達55處，位居世界第一。



古城遺址位於浙江杭州市餘杭區瓶窯鎮內，是長江下游地區、新石器時代擁有城市文明的早期國家。在陝西神木石峁遺址發現前，良渚古城是中國最大的史前城址，一直被譽為「中華第一城」。古城外圍水利系統，為迄今所知中國最早的大型水利工程，亦是世界最早的水壩，距今已有4700年至5100年。



「良渚古城遺址」自2013年1月29日起，就被列入世界文化遺產預備名單，申遺面積達114.1平方公里。中國聯合國教科文組織全國委員會秘書處，去年1月致函聯合國教科文組織世界遺產中心，正式推薦「良渚古城遺址」作為2019年世界文化遺產申報項目。



中國文物局局長劉玉珠在大會發言時表示，良渚古城遺址是中國20世紀的重大考古發現，見證中華5000多年文明的重要文化遺址，能成功列入《世界遺產名錄》，成為全人類共同的寶貴財富，令全體中國人喜悅和振奮。