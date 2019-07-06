淫師性教育堂假戲真做　20年間性侵多名女生

台灣台南一名外號「大紅帽」的張姓老師，過去在20年間於兩所學校性侵10多名女學生。當中張曾在性教育課堂上，親自扮演色狼，翻起同學裙子，隔着內褲撫摸女生私處，又稱「你這時要快點走開，再來一次！」後再對女生重施故技。



一眾受害女生如今長大成人，多名受害人周六（6日）召開記者會交代事件。有受害人憶述，在小學四年級時曾被張要求脫內褲，並躺在桌上打開雙腳供其觀看自己下體。張不但手摸女生私處，更用相機拍攝錄影，惟張當時稱「看有沒有洗乾淨」。



代表受害人的人本教育基金會表示，張常請學生吃東西，為學生免費補課，與家長關係要好，令學生向父母反映被性侵一事時，讓他們都不太相信。至事件曝光後需接受調查期間，張所屬學校的校長更帶水果向家長求情，求他們原諒老師不要提告，以免影響校長自己的退休金，涉長期包庇張。



基金會指，目前已收到多名女事主的投訴，促政府當局查明事件。教育局回應，正成立調查小組調查，強調絕不能容忍教師對學生做出任何傷害。目前，張已被解僱，且終身不獲踏足教育界。