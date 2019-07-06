欲撤回論文疑遭導師阻止　留美華博士上吊亡

留學美國佛羅里達大學的中國博士生陳慧祥，疑因與導師李濤在撤回論文投稿的問題激烈爭執，上月13日失蹤後，翌日被發現在其工作的實驗室上吊身亡。校方周三（3日）發布聲明稱，已聘請外部獨立調查人員，調查李濤是否存在學術不端等情況。陳的追思會將在下周三（10日）在該校舉行。



陳慧祥在自殺前，向同學發送的郵件顯示，他曾在去年12月向一間國際研討會機構提交論文，惟該論文在實驗設計和數據中存在漏洞，與論文結果不符，無法自圓其說。陳擔心發布假論文會影響名譽，希望撤回論文，但遭李濤反對，雙方發生激烈爭執，「覺得真的無路可走，所以通過自殺的方式來彌補我的過失」。



陳的朋友表示，陳的壓力十分大，周末出外玩耍都需帶着電腦工作；又猜測陳不敢反抗的原因是，導師掌握研究生的收入和能否畢業的決定。陳曾與朋友討論此事，考慮離開實驗室，不想繼續讀書了，「我骨子裏感到惡心，我做了惡事情」。



李濤在事後回應稱，陳的死是一個「令人非常傷心的悲劇」，在學校調查結果出來前，不會發表評論；他譴責有人利用事件散布不實言論，對學校和其個人名譽造成負面影響。