男子福田快餐店吃早餐　喝光可樂驚見杯底有蟑螂

外出用餐時，最怕就是吃了不乾淨的飯菜。家住深圳的康先生周二（2日）上午，到福田區一間連鎖快餐店吃早餐，點了一碗米粉及一杯可樂；未料他把可樂喝清光後，才發現有5隻活生生的小蟑螂在杯底爬行，嚇得當場嘔吐。事後，康先生未能與店方就賠償達成共識，憤而向市監部門投訴。



康先生憶述，他當天上午10時許到位於福田區天安數碼城的「吾虎將」快餐店吃早餐，所吃的米粉未見有問題；惟他把可樂喝完後，才在可樂杯底部發現蟑螂，「3隻像芝麻大小，2隻像綠豆大小」，嚇得他當場嘔吐。其後，他拍照取證，並向店方投訴，店方負責人則陪同他到醫院檢查。



從康先生拍攝的照片可見，可樂杯底確有多個黑點，雖無法憑照片辨認出是小蟑螂，惟從康先生與店方的聊天截圖可看出，店方承認員工有疏忽，並與康先生溝通賠償問題。



店方指出，該店早前亦發生顧客食物有蟲的事件，當時店方按食物價格的10倍賠償，故此次願賠償康先生1000元人民幣（約1150港元），但康先生無法接受，最終願意向市監部門投訴。



轄區市監所執法人員來到該門店檢查，店方指事後已暫停使用涉事汽水機。店方強調，涉事汽水機每個月均有廠家派人深層清洗，而店員每更亦會清洗糖漿管道和濾嘴。執法人員則責令店方整改，並妥善處理好消費者的投訴。