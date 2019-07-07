父拒從傳銷墮樓亡　女兒不通知家人急欲火化遺體

黑龍江海林市一名楊姓男子近日凌晨時分墮樓，其女兒急欲將父親火化，醫院感蹊蹺遂報警。警方審訊後，楊女終吐露身陷傳銷組織，以患病為由騙在湖南的父親前來。其父不肯就範，逃跑時與組織成員爭執，期間墮樓。事件引起輿論嘩然，有網民感嘆︰「傳銷讓人喪失人性。」



內地媒體上周五（5日）報道，海林市警方近日接獲醫院醫生報警稱，一名傷者的楊姓女兒，要求替楊開死亡證明並火化遺體。非正常死亡的證明，必須經公安機關調查和確認後方可開具。



警方帶走楊女等人調查審訊。楊女最初只透露，她得盲腸炎需做手術，父親前一天從湖南老家趕到。兩人就回老家抑或留在當地治療發生爭吵，然後其父跳樓。警方認為疑點重重，楊女20歲左右，不見得患病，更無把其父重傷一事通知家人。



其後警方搜索楊男墮樓樓層的居住房間，發現裏面有很多行李箱，卻沒有床，全是打地舖。樓下鄰居表示，事發前一天下午，有居民看到楊男在樓上趴在窗戶喊救命，楊女把父親推入房。當時居民以為是楊父飲醉酒，發酒癲，所以無人報警。



直到楊女母親由湖南趕到海林市，楊女心軟下終吐露，自己本是大學生，畢業實習期間加入該傳銷組織，每天出行都被監視。被傳銷人員洗腦後，楊女開始麻木，發展自己下線。她以盲腸炎需做手術入由，騙其父前來。其父抵達後察覺不妥，她就向組織成員通風報訊，組織成員立刻拘禁、毆打和監視其父。



事發當天凌晨，楊父假裝如廁企圖逃跑，離開房間直接奔向窗戶喊救命，驚動組織成員，一番爭執後楊父墮樓。警方檢查遺體時發現，楊父已將帶給女兒看病用的3000元人民幣（約3445港元）現金撕碎，又折斷身份證和銀行卡。目前包括楊女在內的該傳銷組織所有成員，均涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留。