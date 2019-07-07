充當黑惡勢力「保護傘」　市公安分局前局長受查

內地展開掃黑除惡以來，多名公安領導幹部因包庇縱容黑惡分子而相繼倒台。黑龍江省紀委監委官網上周六（6日）發布通報，牡丹江市公安局公交分局前局長王憲斌涉嫌嚴重違紀違法，並為黑社會性質組織和惡勢力充當「保護傘」，目前正接受紀律審查和監察調查。



官方簡歷顯示，現年55歲的王憲斌，黑龍江海林人，在省政法管理幹部學院法律專業畢業後，曾長期在海林縣（1992年撤縣建市）公安局工作，先後擔任過海林縣公安局刑警大隊辦事員，海林市公安局刑警大隊科員、中隊長、副大隊長、大隊長，市公安局局長助理兼刑警大隊大隊長、副局長。



及至2008年11月，王憲斌履新牡丹江市公安局監所管理支隊政委（副處級），並於2012年11月轉任牡丹江市公安局公交分局局長；2017年4月，王任牡丹江市公安局公交分局副處級偵查員，直到上周六被通報受查。



據了解，中央掃黑除惡第14督導組早前進駐黑龍江省後，督導組第3小組已於上月11日起在牡丹江市開展掃黑除惡專項鬥爭督導工作。另據牡丹江新聞網消息稱，第3小組組長徐輝強調，是次督導牡丹江市的重點是圍繞政治站位、依法嚴懲、綜合治理、深挖徹查、組織建設和組織領導等6個方面，聚焦「辦案」、「打傘」、「斷財」3個重點環節，推進深入展開該市掃黑除惡專項鬥爭。