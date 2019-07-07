兩度因強姦殺人罪入獄　疑兇認殺初中女生

四川宜賓市高縣一名15歲肖姓初中二年級女生，失蹤2天後證實遇害，陳姓疑兇落網後對殺害肖女供認不諱。內地媒體報道，陳某此前兩度因強姦罪入獄，並曾造成1人死亡，惟其服刑期間，4度獲減刑，半年前才出獄。



高縣公安局上周六（6日）通報，上周五（5日）接獲肖女家人報案稱其失蹤，及後證實遇害並被埋屍在一處舊磚廠外。警方當天帶同涉案疑兇陳某到場進行指認。報道指，45歲的陳某居住地點僅距離埋屍地點約400米，因其在家中排名第6，因此當地人叫他做「陳六」，然而其名稱早在村內臭名遠播。



一名趙姓女村民表示，其曾姓「小姑」早年慘遭陳某毒手，「死的時候才15、16歲」。另有村民稱，陳某首次犯案大約在30年前，當時的他只有14歲左右，受害人便是曾女。村民又指，曾女被陳某姦殺後，屍體被棄於山頭的樹林內，由於他犯案時未滿18歲，因此雖涉強姦、殺人兩項重罪，但是未被判處極刑，也有說法指其首次犯罪服刑了大約16年便獲釋。



村民續稱，陳某出獄後與離異的雷姓女子結婚並誕下一子，直到2007年，他將一名女孩擄走到竹林內強姦，「那個娃娃命大，第二天早上醒過來並掙脫了繩索逃出來，在磚廠外找到媽媽，當場指認了『陳六』」。該村民憶述，當時看到受害女孩滿身是血，「全身被夜雨淋得濕透了」。根據相關法律文書顯示，陳某於2007年8月因犯強姦罪被判囚15年，服刑期間多次獲減刑後，今年1月釋放。