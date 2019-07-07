孟宏偉妻起訴國際刑警　指其未協助和保護家人

中國公安部前副部長、前國際刑警組織主席孟宏偉涉嫌受賄罪成。美媒報道，孟的妻子Grace Meng近日指控國際刑警組織沒有為自己和家人提供協助和保護，試圖將其禁聲，已向荷蘭海牙的常設仲裁法院提出訴訟。國際刑警組織則於周日（7日）表示，強烈質疑相關指控。



Grace Meng在聲明指出，國際刑警組織未盡責保護其家人，違反其對自己家庭的義務責任，又指組織與成員國之一的中國合謀進行不法行為。她進一步指，國際刑警組織曾威脅自己，不讓她繼續就案件發聲。



不過國際刑警組織周日發聲明回應，指仲裁內容須保密，並強調相關指控毫無依據。目前常設仲裁法院沒有回應事件。



孟宏偉涉嫌受賄案，上月20日於天津市第一中級人民法院開庭審理。孟被控受賄1446萬餘元人民幣（約1670萬港元），他當庭認罪，法庭將擇日宣判。不過孟妻及後在法國接受美聯社訪問時指，無法確定電視新聞中出庭的人是否其夫，更質疑丈夫是否仍在生。