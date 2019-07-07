博信股份董事長被刑拘　股份遭輪候凍結

江蘇博信投資控股股份有限公司（下稱博信股份）上周五（5日）發公告稱，公司實際控制人兼董事長羅靜，及董事兼財務總監姜紹陽，分別於上月20日及25日被上海警方刑事拘留，惟未有披露2人被刑拘原因，目前案件尚待當局進一步調查。



內媒報道，博信股份上周五股價跌停，而從上月28日起計算，至當日跌幅高達兩成。跌停的原因據報為上周四（4日）公司公告指，控股股東蘇州晟雋持有的6530萬元人民幣（約7499萬港元）股無限售流通股，被江蘇省蘇州市中級人民法院凍結，期限為上周一（1日）至2022年6月30日，因此佔公司總股本超過28%的蘇州晟雋股份全數被司法凍結。同時該部分股權也被上海市公安局楊浦分局予以輪候凍結，期限為2年。



據公告顯示，今年48歲的羅靜持有香港身份證，除博信股份外，還任職承興國際控股有限公司董事會主席、執行董事；蘇州晟雋營銷管理有限公司執行董事、總經理等。她前年7月以協議轉讓，通過其控制的蘇州晟雋營銷管理有限公司入主博信股份。至於今年45歲的姜紹陽，則曾任廣州承興營銷管理有限公司財務總監等職。