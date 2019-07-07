國民黨反鐵籠公投活動　多名初選參選人批民進黨執政

國民黨周日（7日）下午舉行公開活動，反對蔡英文政府研擬《公民投票法》修正草案，形同將已經鬆綁的「鳥籠公投」變為「鐵籠公投」。5名該黨的總統初選參選人均有出席，並發表談話，期間多人批評民進黨執政。國民黨主席吳敦義則強調，不論誰出線參選總統，該黨都團結支持。



當日新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜，以及孫文學校總校長張亞中一眾初選參選人，均有出席台北「反鐵籠公投，凱道大會師」活動。郭台銘表示，民進黨號稱民主進步，但其實是「民主退步黨」，並強調若他當選總統，一定會到美國簽訂自由貿易協定（FTA），與其他國家簽訂單，讓台灣再次偉大。



韓國瑜則批評，民進黨執政3年來沒有幫台灣人過好日子，沒有好好拚經濟、辦教育等，還為了台灣大學校長管中閔一事，不惜踐踏學術自由；不惜餓死農漁民，不准出口產品到大陸。他更呼籲綠營的支持者別再被蔡英文欺騙，「2020一定要下架蔡英文政府」。至於朱立倫則提及，他們一眾初選參選人是隊友，絕不是對手，又指沒有人可以違紀競選。另前立法院長王金平表示，他約中午12時才接獲通知，故來不及參與活動。



吳敦義最後發言強調，不管誰勝出初選，只要各位團結一心，其他人都會支持，又形容明年的大選是「非藍不投」，國民黨一定能重返執政。國民黨將於周一（8日）將舉行總統初選民調，結果將於7月15日公布。



執政民進黨發言人周江杰回應活動指，國民黨過去從未支持公民投票的相關主張，而該黨今日着眼於為選舉造勢，用「鐵籠公投」誣指該公投修法，認為為了私利，抹黑和操弄公投的該黨才是讓民主倒退的真正悲哀。蔡英文則表示，國民黨的活動看起來像是初選的政治動員。



另據台媒報道，韓國瑜夫人李佳芬名下的雲林縣古坑鄉田心段農地，日前涉嫌違法潛建曝光。李上周五（6月28日）已委請拆除公司清拆，目前拆除工程仍在進行中，至周日車庫及室內籃球場等已被拆除或夷平，整體工程料於未來2日內完成。