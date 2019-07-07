自閉症男童困鐵籠11年　獲慈善機構幫助重獲新生

貴州貴陽14歲男童王明義因患有自閉症、多動症和癲癇，自3歲起就被父親關在鐵籠裏，頸項拴上一條鐵鏈，四出跟隨父親工作，一直無自理能力。男童慘況引起慈善團體關注，近日得以接受免費康復治療，如今王明義已可自行吃飯和走路。王父表示很高興，感覺看到希望。



男童父親王殿明表示，孩子出生便患有嚴重自閉症，不但不會說話和吃飯，甚至連大小便都不能自理。惟王父為了生計，經常騎着三輪車帶兒子外出工作。今年3月，他帶兒子外出「打黃油」（為客貨車保養）不知孩子已爬出鐵籠，甚至衝到馬路上，被車撞掉傷，有一半牙齒飛脫。此後，王男便給兒子拴上鐵鏈，以防他逃出鐵籠。



「生下王明義不久，他的媽媽就去世了。」王父談及兒子身世時語帶傷感，又指他收入微薄，有時候天氣好，「打黃油」一天最多可賺100元人民幣（約108元港幣）左右。但一下雨，就一分錢都賺不到。



王父以往接受媒體採訪時，曾感嘆：「我老了，不知道還能照顧兒子幾年？」幸如今有慈善團體相助，男童逐漸有了治理能力。王父亦將兒子的頸上的鐵鏈改為安全帶，又決定放棄工作，全心全意照顧孩子。