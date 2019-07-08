內地推措施整治「北京比堅尼」　不理勸告者可被罰款

踏入炎夏，氣溫逐漸升高，不少內地男性難抵悶熱天氣，往往喜歡將上衣捲至胸部下方，露出腹部散熱，變成所謂的「北京比堅尼」衣着。不過遼寧瀋陽、河北邯鄲、山東濟南、天津等內地多個省市，為維護形象，先後針對上述「不文明行為」，宣布推出整治措施，不理會勸告者，更會被當局罰款甚至曝光。



其中在山東濟南，當地文明辦近日發通告，稱當局集中推出所謂「4重點4維護」，即以治理公共場所衣着不整，包括在公園、廣場、社區、巴士、景點、景區、商業街區等人流密集區域，以民眾赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露作為整治重點，藉此維護城市形象。此外當局亦針對在河道及泉池內游泳、洗澡、泡腳、洗刷衣物，以及在泉水直飲點用大桶接水、洗腳沖涼等不雅行為。



另外，根據天津市政府通報，今年5月1日起，當地正式施行《天津市文明行為促進條例》，並據條例規定，在公眾場所赤膊、不聽勸阻者，由接到報警的公安機關責令改正；拒絕改正者會被處以50元至200元（人民幣‧約57.4至229.7港元）的罰款。據悉在5月，當地靜海區與和平區警方已對赤膊男子作出相關處罰。



據了解，內地多個省市早年已就相關衣着問題，推出過整治措施。2015年，瀋陽曾展開「陋習大整治」行動，管理部門針對在公眾場所赤膊等不文明行為，展開處罰，並向相關機構報告；同年在河北邯鄲，當地城管部門推出「美麗邯鄲拒絕膀爺」專項行動，向赤膊的民眾派發「文明衫」，作出規範整治之餘，相關職員更會勸阻赤膊者。