小學課室不足招生太多　疑用商舖改建新校舍惹議

陝西西安有多名家長反映，其孩子將入讀曲江第二小學，但近日收到校方通知，聲稱因無空餘課室，今年入學的1300多名學生將移至新校舍就讀。但所謂的新校舍，其實是一幢3層高的商舖，且鄰近主幹道，目前仍改建施工。



有家長質疑，既然學校課室不足，招生人數不應過多，而且對在「商舖」上學能否保證學生人身安全成疑。該校學區的廖姓女住戶，上月底收到該校發出的入學通知書，但並無寫上明確的報名時間。她詢問當地教育局，惟對方指要等通知。



曲江新區管委會、教育衞生服務管理中心職員解釋，由於近年周邊樓盤陸續建成入住，該校學生人數成倍激增，令校方無法容納及預計。為解決問題，有關部門已在學校周邊找建築物作為新校舍，「這個建築是一個已經建好了的建築，學校整體的功能部室的配置，我們現在都是用的是最好的」。



不過，廖女不接受上述解釋，認為附近有多個屋苑，但僅配建一個小學，不足以應付收生情況。而且該區管委會今年無提前預判及提出方案，去年5月「摸底」後應能預估收生人數，並提出新校舍的空氣質量能否達標，及如何保障學生身心健康。



曲江新區外宣辦副主任劉東回應稱，「摸底」無法準確預估，當時只預計約有700名新生入學，「但是1300多這個量是完全超出我們預期」。對於用商舖改建新校舍，他則指該建築物是公共建設配套，且當局會沿用教學、安保等慣例，其他配套服務保證是同一甚至更高水準，保證學童的安全和就學質量。