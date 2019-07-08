國民黨初選民調今啟動　郭台銘：拒簽提名公約是誤會

國民黨的總統初選民調周一（8日）下午6時半正式登場，將以電話抽樣形式進行，至本月14日晚上10時結束，翌日會公布初選勝出者，再提報中常會核定，至28日於全代會上正式提名。



今次初選有高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、台大教授張亞中5人角逐。國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動民調小組、選監小組和黨部人員，確保民調順利進行。



目前5名參選人中，只有郭台銘尚未簽署國民黨的總統提名初選公約，外界質疑他可能脫黨參選。郭周一早上接受電台訪問時表示，不簽公約這事是大誤會。



他表示，6月11日國民黨開座談會時，會方在最後5分鐘才拿出公約要大家簽。當時他問國民黨副主席曾永權是否要立即簽，曾說可帶回慢慢看，故自己沒有當場簽署，「一份商業合約都要看一陣子」。再者，他認為公約應由參選人親自簽署，而座談會當日韓國瑜及朱立倫均是由與會代表簽署；他強調自己一直想要簽該份公約，只是要求5人一起親自簽名。



另對於外傳民進黨打算在國民黨初選民調灌票給韓國瑜，郭台銘稱民進黨認為他比較難攻擊，韓則相反，想要操控選一個比較好打的，「這樣對我公平嗎」，更指國民黨看到這種現象，卻沒有阻止。