警破保健品詐騙組織拘225人　涉逾2600萬人民幣

廣州市公安局近日發布通報，當地警方成功摧毀一個以銷售保健品為名、進行詐騙犯罪的特大詐騙組織，搗毀4個犯罪窩點，拘捕225名疑犯，繳獲過千部手機及電腦。經初步查明，3.5萬名受害人遍布全國多地，涉案金額超過2600萬元（人民幣．下同，逾2940萬港元）。



通報稱，今年5月底，警方發現一個特大電訊網絡詐騙組織，租賃海珠區及天河區多個寫字樓為詐騙窩點。該組織建有嚴密架構，實行公司化營運，又以科技公司作掩飾，成員以添加受害人微信的手法，冒充「營養師」，再以「保健」作幌子，誘導受害人購買聲稱具有特效且價格高昂、實為普通廉價的「減肥藥」。



經進一步調查發現，該組織以周某為首，而開設的公司還設有財務部、策劃部、採購部等9個部門；當中銷售部下設4個部，每部分為3組，組員在接受培訓後實施詐騙，並透過詐騙款項獲取提成。



警方搜證後，上月24日組織警力分赴海珠、天河，以及湖北荊州市展開拘捕行動。經審理查明，疑犯向受害人推銷「保健產品」，並收取每個療程1000元（約1130港元）至4000元（約4520港元）不等的費用，從而詐取受害人金錢。