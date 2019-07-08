英媒：滙控高層向中方自辯　孟晚舟被捕非其責任

早前有報道指，滙豐控股為避過違反制裁令的起訴，將內部調查結果交予美國司法部，成了當局提出引渡華為太子女孟晚舟回美國受審的重要理據。英媒最新引述消息指，滙控正極力說服中國政府，他們迫不得已配合美國司法部，孟晚舟被捕並非他們的責任。



《金融時報》引述多名知情人士指，孟晚舟去年12月被捕後，滙控便開始頻繁地與中方官員接觸。他們透露，由於滙控提供給美國司法部的資訊，有助檢察官起訴孟晚舟和華為，因此觸怒該公司的高層。滙控行政總裁范寧（John Flint）被召到中國駐英大使館，他偕首席法律總監利維（Stuart Levey）等高層，今年初與中國駐英大使會面，為滙控此舉辯護。



報道引述知悉會面內容的滙控消息人士稱：「中方對孟晚舟所受的對待十分生氣，並詢問我們在對孟的起訴中所扮演的角色。我們告訴他們，我們受美方監控，有200至400人隨時出現在銀行內，並可查看所有東西，根本不可能阻撓美國司法部。」



滙控前年終止與華為的合作關係，目前在華為一案中被美國司法部列為受害機構，尚未受查。不過，華為總裁任正非早前受訪則指，滙控一早知道附屬華為的香港空殼公司Skycom在伊朗的商業利益。有知情人士稱，美方早在滙控前年涉案前，已針對華為立案。滙控發言人則回應稱，因不是該案的當事方，故不宜評論。