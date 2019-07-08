發芽時間長難培育　古蓮子成活率低

北京圓明園百年古蓮「復活」的消息傳出後，社交網絡平台出現「洗版式」熱議。對於古蓮開出第一朵花實非易事，因為它比普通蓮子的發芽時間更長、培育難度更大，加此埋藏時間久遠和種子本身的質量因素等各方面的問題，令其成活率大大降低。



據了解，在圓明園挖掘出來的11顆古蓮子，3顆被送到北京大學考古，餘下的8顆則由中國科學院植物研究所展開培育實驗。在培植過程中，2顆未能成苗，而成功培育成苗的6顆中，4株定植於圓明園荷花品種資源圃條池、2株在中科院植物研究所盆栽養護。



園方相關負責人指出，在自然條件下，古蓮子萌發困難，而且生長速度慢、保存能力前期弱、開花遲和單支藕形成花芽 的機遇率等，為提高其開花率，在蓮子培育成功後，放在專用荷花品種池種植，加強栽培管理。



該負責人又稱，培育古蓮子可用來探討動物生命延續的過程，而且對圓明園考古發現的古蓮子進行研究，也有助於了解該園歷史上的地理環境和文化背景；專家還認為，通過研究對將來食品和保健品在抗氧功能、延遲人體衰老提高免疫能力方面有一定的意義。