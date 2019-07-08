逃犯條例：劉曉明斥彭定康腦袋仍留舊殖民時代

末代港督彭定康近期多次評論港府修訂《逃犯條例》，中國駐英國大使劉曉明周一（7日）接受英國廣播公司（BBC）清談節目專訪時，再次反駁英方近期在香港問題上對中國的不當指摘，又反駁彭定康的言論，指摘彭為香港末任港督，身體已經進入21世紀，但腦袋卻仍留在舊殖民時代。



劉曉明指出，英國政府高官不僅支持示威者，更惡劣的是，當發生暴力事件時，英方依然表示支持，不僅不譴責暴力衝擊立法會的行動，反倒對香港特區政府處置暴力事件提出批評，聲稱不能以暴力事件為借口進行鎮壓，他們企圖破壞香港法治。中方堅決反對英方干涉香港內部事務。



他又強調，中方對外交爭論不感興趣，仍致力於與英國發展強勁有力的夥伴關係。但不同意英國某些政客所謂對華保持「戰略模糊」的說法，它不屬於中英關係的詞彙，而完全是冷戰思維語境。



對於建議修例，劉曉明強調是由香港特區政府發起，正如行政長官所說，特區政府從未收到來自中央政府的指示或命令。有關條例並不只是要把罪犯從香港引渡到內地。香港與30個國家簽訂了刑事司法協助協定，但與超過170個國家或地區還沒有簽訂相關協定。如果有人在香港以外地方犯罪，逃到香港，香港就無法對其依法懲治。修例就是為了堵住漏洞，但一些人利用此事在香港民眾中煽動恐慌。



劉曉明強調，修例並不會使從香港引渡罪犯變得更容易，修例有保障條款，37種罪行以外不屬於移交範圍，比如涉及宗教和政治類的不在引渡之列，而且罪行必須在香港、內地兩地都成立。他又假設一個極端的例子，指如果謀殺在香港不構成刑事犯罪，那麼殺人犯就不會被引渡。