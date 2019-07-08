深圳體育中心拆卸時倒塌　多人被埋至少6人傷

正在進行升級改造的深圳體育中心周一（8日）突然發生倒塌事故，造成多名工人受傷及被埋，惟具體情況目前尚未清楚。內地媒體引述深圳市第二人民醫院急診科一名工作人員表示，目前已有6名傷者被送到該院救治，相信仍有人被困。



事故發生在上午11時許，體育中心部分建築物倒塌，現場有大量石屎等雜物堆積；多輛消防車及救護車已到場戒備。



據了解，由於要進行升級改造，中心內商舖已全部搬空，並有消息稱，倒塌前內部只有幾根柱支撐，外圍基本拆除。事發後，有工人家屬抵達現場查詢親人情況，但具體情形尚未清楚。



報道又稱，深圳市體育中心兩大主體建築物由市政府於1985年投資興建，項目包括深圳體育館和深圳體育場。體育館主要舉辦籃球、網球、運動體操等賽事，而體育場則是足球賽事的場地。



由於場館建造時間久遠，配套設施不能滿足需要，因此市政府決定對深圳體育場採取功能和容量提升的辦法進行改造，將由目前的3.2萬座位提升到4.5萬座位，滿足舉辦國際化A類足球賽事的需要；原有的跑道將拆除，新球場不設跑道，預期最遲明年6月30日完工。