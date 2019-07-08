資料庫：日軍侵華毒氣傷3.7萬人　逾2千人身亡

日本現代史研究學者近日發現，日本陸軍毒氣戰部隊曾在侵華期間使用毒氣彈。據了解，到2003年為止，中國共有2000多人受侵華日軍遺棄的化學武器傷害，令許多人受害人在痛苦中去世。



內地官媒報道，1937年日本侵華戰爭爆發後，為在短時間內征服中國，日軍先後在中國14個省市、77個縣區使用1731次化學武器。據中國國民政府軍政部防毒處記載，日軍使用毒氣傷害約3.7萬人，其中2086人死亡。



報道分析，日軍使用的化學武器一般具催淚、嘔吐、糜爛及窒息性。標誌為「紅色」指的是窒息性毒氣，「黃色」指的是糜爛性毒氣。紅色彈及黃色彈由炮兵發射或飛機投擲；紅色筒用投射器或擲彈筒發射；黃色劑則是直接灑播芥子氣原液。



時至今日，侵華日軍在中國土地上仍遺大量化學武器，毒氣彈發現的地點遍及全國各地。且許多人受化學武器傷害，仍不明就裏，受毒害的人實際上應高於統計數字。



中國外交部曾多次重申，使用細菌和化學武器是侵華日軍在二戰時期犯下的嚴重罪行，日本政府對解決這一歷史遺留問題負有不可推卸的責任。最終，兩國政府於1999年簽署《關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》，規定日本政府必須為處理遺棄化學武器提供資金、技術、專家、設施以及其他資源。