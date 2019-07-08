「高鐵一姐」會所1.97億人民幣起拍　擬打造頂級俱樂部

有「高鐵一姐」之稱的山西女商人丁書苗（原名丁羽心），早前因行賄原鐵道部長劉志軍而被判刑和罰款。她旗下涉及資產的處置一直備受關注，北京市第二中級人民法院本月底將公開拍賣丁書苗旗下企業，位於北京朝陽區黃金地段的英才會所股份有限公司（下稱英才會所）。內地媒體報道，丁曾擬將會所打造成世界頂級俱樂部。



是次將拍賣英才會所100%股權，起拍價約1.97億元（人民幣．下同，約2.27億港元），相當於評估價2.47億元（約2.84億港元）的8折。丁書苗曾為會所的法定代表人，至去年3月變更為曲民，目前公司仍處於「在業」狀態。



據了解，英才會所經營範圍包括提供健身器械，網球、保齡球等球類活動；會議服務；組織文化交流活動；承辦展覽展示會；飛鏢室服務；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布國內及外商來華廣告。



丁書苗於2010年12月被捕歸案，司法機關凍結扣押其全部個人財產，2014年因行賄罪被判囚20年，罰款25億元（約29億港元）。



英才會所因而完全喪失建設資金來源，工程長期停工，並拖欠工程款項。上述股權一直未被拍賣，處於凍結狀態。而丁旗下位於京城商業中心的五星級酒店，亦以逾16億元（約18.8億港元）被拍賣。