章瑩穎案啟動量刑審判　被告是否判死兩周後揭曉

中國女留學生章瑩穎在美國伊利諾伊州遭綁架殺害一案，上月24日經連日審訊後，陪審團一致認為被告克里斯坦森（Brendt Christensen）罪名成立，該案於當地時間周一（8日）進入量刑階段審判。據悉，被告是否判處死刑，或在兩個星期後揭曉。



針對這宗綁架殺人案，克里斯坦森可能面對終身監禁或死刑，而根據美國聯邦法律，須由陪審團作出是否適用死刑的決定。據了解，與此前定罪階段類似，該案進入量刑審判後，控辯雙方律師將就量刑問題再一次進行舉證、質證，檢方將闡述被告應被處以死刑的理由，辯方則對此進行反駁。陪審團成員須就死刑達成一致意見，若有一人持不同意見，克里斯坦森將不會被處以死刑。



章瑩穎家屬代表律師透露，檢察官辦公室此前曾詢問家屬對克里斯坦森的懲處死刑意見時，章家表明希望檢方考慮並要求判處被告死刑；惟有專家指出，是否如家屬所要求和期望，考慮因素包括被告的主觀惡性、手法殘忍程度，以及被告與檢方的配合，而根據聯邦法律，被告的3項罪名（1項綁架致死罪、2項虛假陳述罪），足以判處死刑或無期徒刑。



對於伊州已廢除死刑，因此普遍認為克里斯坦森可逃過死刑，該專家續指，儘管該案由聯邦法庭審理，理論上聯邦刑法可超越州份的立法量刑，但作為案例法國家，這種超越判決在伊州並無先例可依，因此陪審團需要極大勇氣和高度共識才能作出死刑決定。