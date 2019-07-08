台警破三空運販毒案繳380公斤毒品　共拘11毒販

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到中國大陸執法部門的狙擊。台灣警方周一（8日）公布，今年上半年度共查獲3宗境外走私毒品案，毒品來源包括緬甸、大陸及馬來西亞，行動中拘獲11名毒販，繳獲339公斤俗稱K仔的氯胺酮及41公斤冰毒，市值共1.47億港元。



該3宗毒案均是透過空運到台灣的貨物，將毒品夾藏其中，從而走私進台。今年1月9日，有販毒集團分兩批，將共重318公斤、市值逾1.19億港元的K仔，藏於冷凍冰鮮漁貨的保冷冰劑內，惟貨物抵台後通關時，台北海關察覺有異，遂連同專案組偵查。一名黃姓男子來取貨時，當場被捕，警方其後再循線拘捕一名陳姓男子。



事隔10日，毒販將21公斤、市值逾800萬港元的K仔夾藏在空運貨物中，從馬來西亞運至台灣，惟同樣被揭發，一名楊姓及陳姓男子在高雄落網。

上月中，毒販將41公斤、市值逾2000萬港元的冰毒，以同類手法由大陸運返台灣。警方最終在台北起出涉案27箱空運毒品，在台中將主犯邱男等6人拘捕。



今次是過去245日內第62宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/