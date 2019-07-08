逾64村醫集體辭職　開封市衞健委介入調查

河南省開封市通許縣硃砂鎮有36位村醫集體辭職，縣政府周二（8日）發布通報，僅承認縣部門在撥付基本公共衛生服務項目補助金存在遲延問題。該縣的大崗李鄉周日（7日）亦爆出有28名鄉村醫生集體辭職，當地衛生健康委員會基層指導科指，目前正對事件展開調查。



有網民上周五（5日）公開通許縣硃砂鎮村醫的集體辭職信，引發關注。辭職信上印有醫生的紅指印，指出有村醫薪金被拖欠、被上級層層剋扣等問題；另外，有與村醫的通話錄音指，有村醫通過醫保套現被查，公共衛生經費發放延遲等。該網民亦刊登大崗李鄉村醫集體辭職信，內容與朱砂鎮的信內容一樣。



通許縣人民政府發通報指，經調查發現公共衛生服務補助資金的撥付存在遲延，影響基層衛生工作的開展，縣委、縣政府責成財政、衛健及醫保等部門，將於7月20日前撥付補助資金。



但通報指，村醫反映的「報新農合要扣30%的報賬款，5%的保證金」、「基本藥物價格成倍加價」、「國家基本公共衞生服務工作年年加碼，村醫工作不堪重負」、「2018年基本公共衞生服務經費下撥到村醫手中，人均不到10元人民幣（約11.5港元），一般診療費、基藥補助、村衞生室補貼都沒有」等的問題，均不屬實。



通許縣人民政府亦在官方網站刊文回應大崗李鄉村醫集體辭職事件，指已成立工作組約見有關人士，並對問題展開調查核實。開封市衛生健康委員會辦公室亦指，已就事件介入調查，部門領導已到通許縣進行全面瞭解。目前，全縣村醫都在堅守崗位。