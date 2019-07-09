常州寺廟阻化企施工　住持等11人遭刑拘

位於江蘇常州的三聖禪寺，去年11月27日因阻止僅一牆之隔的化工企業埋設排污管網，被警方口頭傳喚後發生衝突，該寺僧人被控妨礙公務罪，包括住持釋宗才在內的16名僧眾被帶走。當地警方周日（7日）通報，衝突造成1名警員和3名輔警受傷，11人遭刑拘，其中釋宗才等3人分別涉妨害公務罪和職務侵佔罪，遭當局移送起訴。



事緣上周五（5日），網傳一篇名為《寺廟住持抵制化工污染，十六僧眾被控妨礙公務》的文章，表示2018年11月27日，三聖禪寺有僧人因阻止常州市武進宏運有機化工有限公司施工，遂引發上述事件。有當地警員向內媒坦承文章內容屬實，「他們先是損害公私財物，後來不配合傳喚，才構成妨害公務的」。



釋宗才辯護律師朱孝頂上周六（6日）向內媒表示，2018年11月，宏運化工通向主路的道路要展開增厚施工，該道路臨接三聖禪寺南面的房屋牆體和大門；同年11月27日晚，三聖禪寺的僧人發現施工的道路上被挖出深溝，他們推測是要鋪設排污管道；28日早上，住持釋宗才打電話給環保局、橫山橋鎮政府等部門，希望對方到場處理。



朱又指出，因施工在28日繼續展開，釋宗才上前阻止挖掘機施工，在過程中，釋宗才將挖掘機操縱杆扯下來。隨後，橫山橋派出所以釋宗才涉故意毀壞公私財物為由，派警到三聖禪寺傳喚。過程中，僧眾與在場的警察、輔警有肢體衝突，前後持續不到2分鐘，有警察、輔警及僧眾受輕微傷。目前，常州經濟開發區人民檢察院以妨害公務罪罪，對釋宗才（張仲才）、楊康、吳雨輝提起公訴。



朱續稱，上述文章由釋宗才的姊姊張華鳳整理發表；又稱目前被公訴的3人中，有兩人將於周二（9日）開庭，釋宗才的開庭時間則未定，他正在申請將3人併案審理。有三聖禪寺僧人表示，住持被刑拘後，寺院目前由當地民宗局代管。