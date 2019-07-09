搭飛機行李箱藏活體鱷魚　戇男：想帶回國當寵物

如今寵物不僅局限於貓狗，以至蜥蝪、蛇、蜘蛛等爬蟲類及昆蟲都不乏捧場客。廣東廣州白雲國際機場海關日前截查一名入境的男子時，在其行李箱內發現一隻活生生的鱷魚。該男子聲稱，鱷魚從國外帶回內地後，打算當寵物飼養。目前，該隻鱷魚暫時寄養在動物保護機構。



海關通報稱，該男子上月18日上午7時許，乘搭從法國巴黎航機飛抵廣州後，被關員帶到房間檢查；惟關員打開其攜帶的行李箱後，看到裏面裝有一個用透明膠帶密封的長形紙盒，經拆箱後赫然看到一隻體長約50厘米、尾部栓有一根藍色短繩的活體鱷魚，他隨後向關員表示，該隻鱷魚購於非洲，計劃帶回國飼養。



經華南野生動物物種鑑定中心鑑定，該隻鱷魚為尼羅鱷，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄1所列物種，禁止國際貿易或攜帶進出境。據了解，尼羅鱷是非洲最大的鱷魚之一，平均體長可達3.7米，可獵殺羚羊、河馬，甚至獅子；在尼羅河一帶，一度屬瀕危物種，後來憑藉養殖技術的推廣，令該種群逐漸恢復。



廣州海關提醒，根據相關規定，除了持有相關允許進出口證明書，任何貿易方式或者攜帶、郵寄瀕危動植物進出境，均屬違法；另旅客攜帶入境的寵物僅限犬或貓，每人每次限帶1隻，且需滿足檢疫要求。