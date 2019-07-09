章瑩穎案首日量刑庭審　傳控辯雙方氣氛緊張

中國女留學生章瑩穎遭謀殺一案，量刑階段首日庭審當地時間7月8日早上，在美國伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭展開。該法庭舉行案件正式庭審前的聽證會，將決定接下來的量刑階段中，哪些證據將獲准呈上法庭。當地傳媒報道，量刑階段一開始，控辯雙方律師之間的氣氛十分緊張。



報道稱，該聽證會歷時1小時，被告克里斯坦森（Brendt Christensen）穿着灰色扣襯衫和深色褲出庭，其父親也在場。據悉辯方律師強烈反對檢方要求，放出對章瑩穎親人朋友的採訪影片，並表示他們並沒看過該片段，來不及翻譯，且認為內容也超出討論範圍。控方則稱，每段影片只長約10至20分鐘，且他們已去除部分朋友談論對被告刑罰的看法。



法官在陪審團商議前表示，會批准他們觀看章的母親上周所拍攝的錄影片段，以及另外7段影片，內容涉及章瑩穎朋友，講述章的死亡如何影響其生活。法官同時容許陪審團，聆聽被告關押期間的一段電話錄音，控方稱，被告一直堅持自己清白，希望陪審團知道他無悔意。



據了解，由12人組成的陪審團，早前一致裁定克里斯坦森綁架致死等3項罪名成立。進入量刑階段後，量刑庭審將持續兩周。據當地法律，雙方律師需再次舉證質詢，陪審團達成一致意見後，才決定是否適用死刑。