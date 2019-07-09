慘被高空擲糞廚房遭殃　業主：欲驗DNA查找肇事者

湖北武漢市一名劉姓男子，上周六（6日）發現家中廚房傳出惡臭，查看竟發現有一袋裝有糞便的膠袋，且糞便飛濺到櫥櫃枱面、牆壁、窗戶上。由於肇事者至今未有出現道歉，他已保留糞便樣本，欲通過檢驗糞便DNA查出源頭。



涉事單位於東湖新技術開發區某屋苑15樓。當日其家人在廚房煲粥後出門，劉男曾聞到糞便的臭味，起初以為是其他住戶家中傳出。惟家人返家後，驚見廚房、大廈外牆及樓下住戶的玻璃窗上有糞便飛濺。



劉男認為是15樓以上住戶由高空將糞便拋下，「因為我家廚房開着窗，砸到窗戶後飛進了廚房，還有一部分濺到了外牆上」。他隨即通知管理處及報警，將沾染上糞便的炊具和容器扔棄，並讓管理處人員將枱面清理乾淨。



劉男表示，屋苑曾出現多次高空擲物，幸未有釀禍，但今次竟然有人將糞便拋下，「真是太缺德了」。他在屋苑業主群組發出通告，要求肇事者周日（7日）晚10時前主動道歉，並賠償他千餘元損失，否則將起訴15樓以上的所有業主，「一定要讓肇事者接受懲罰，防止這樣的事情再次發生」。



屋苑管理公司暫未對事件作出回應。據悉，有住戶早前建議安裝朝天攝影鏡頭防高空擲物，惟至今仍未有結果。有內地律師指，若劉男未能確定肇事者，可向法院提起民事訴訟。對於用檢驗糞便DNA查出肇事者，劉男可向法院申請證據保全，由法院按照法律程序保全相關證據，待庭審中由訴訟當事人申請司法鑑定。