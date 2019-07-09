開賭放貸禁錮討債　涉惡組織女主犯囚6年半

江蘇南京市棲霞法院近日就一宗惡勢力犯罪案件作出宣判，9名被告均罪成獲刑，其中袁姓女主犯數罪並罰判囚6年6個月，其餘被告分別判處1年6個月至5年3個月不等的有期徒刑。



法院審理查明，袁某於2017年11月下旬糾集同案其餘被告，組成以其為首的惡勢力犯罪組織。袁某先後指使手下租用棲霞區一屋苑的2個單位，一個用於開設以「百家樂」方式聚賭的賭場，一個用作看管和非法禁錮欠債人。期間，袁某等人除了聚眾參賭「抽水」，同時向賭仔發放高利貸。



其中一名張姓受害人在賭輸70萬元（人民幣．下同，約80萬港元）後，通過袁某合共借來100萬元（約113萬港元）的高利貸，結果「利疊利」，還了120萬元（約136萬港元）後，仍欠160萬元（約180萬港元），最終其父要賣樓還債。張某被禁錮期間還遭袁某的手下毆打，之後一度逃往無錫又被捉回，甚至連爺爺過身時，他只能在袁某等人「押解」下到靈堂磕幾個頭再被帶走。



另一徐姓受害人因未能還債，被袁某等人禁錮，甚至其妻子及只有3歲的兒子都被帶到出租單位，徐某更在妻兒面前被拳打腳踢，經5天的非法拘禁後，徐妻交付數十萬元後才獲釋。