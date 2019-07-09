新聞背後：特朗普政府對台4次軍售　總值逾44億美元

美國總統特朗普上任至今2年，已4次批准對台灣軍售，總值達44.5億美元（約347億港元）。出售的武器種類涵蓋坦克、軍艦雷達預警系統、重型魚雷及各類型導彈等。除了售武外，美國亦為台灣提供新型F-16V戰機機師培訓及後勤服務，為將來出售F-16V鋪路。



日期●2017年6月29日

項目●高速反輻射導彈（HARM）、遠距遙攻精準彈藥、MK48重型魚雷、標準二型（SM2）導彈及零件、MK54輕型魚雷轉換套件、4艘紀德級驅逐艦的電子戰系統及早期雷達預警系統。

總值●14.2億美元



日期●2018年9月24日

項目●F-16戰機、C-130運輸機、F-5戰機、IDF（經國號）戰機部件、所有戰機系統及子系統，以及相關物流及支援等。

總值●3.3億美元



日期●2019年4月15日

項目●在美國路克基地培訓台灣的F-16V機師，並提供後勤支援。

總值●5億美元



日期●2019年7月8日

項目●108輛M1A2主戰坦克、250枚刺針導彈、216支M240通用機槍、122支白朗寧M2重機槍、16輛M1070A1重型設備運輸車及14輛M88A2裝甲搶修車等，以及相關設備。

總值●22億美元