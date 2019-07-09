中央第二輪生態環保督察啟動　首次進駐央企

為改善企業生產污染，生態環境部周一（8日）公布，第二輪第一批中央生態環境保護督察工作將於近日啟動，共8個督察組分別首次進駐2間中央企業，以及6個省市開展監督工作，為期約1個月。同時致函相關企業，要求不得為逃避督察工作而緊急停工停產。



生態環境部指出，督察組將進駐上海、福建、海南、重慶、甘肅、青海等省市；另進駐中國五礦集團有限公司、中國化工集團有限公司。生態環境部副部長翟青此前表示，本次督察工作將聚焦於污染防治、環保視野等方面，改善生態環境質量。另指出新一輪督察工作預計歷時3年，至2022年作檢討。



生態環境部又致函相關企業，要求企業不得以「一律關停」、「先停再說」、「一刀切」等做法敷衍督察組，若發現失職的員工，應予以問責。另要求企業在接待督察的安排上應一切從簡，禁止「迎來送往、層層陪同」。



生態環境部相關數據指出，第一輪環保督察及檢討工作，早於2015年12月開始，歷時超過3年，共受理逾21萬宗公眾投訴，解決15萬宗，其中對4萬多間企業罰款24.6億元人民幣（約28.4億港元）；2303宗立案調查，行政、刑事拘留2264人。曾改善廣東練江污染、長白山違建高爾夫球場及別墅、寧夏泰瑞製藥股份有限公司臭味擾民等問題。