前女副市長被爆靠性賄賂向上爬　傳與40官有性關係

甘肅省政協農業和農村工作委員會前副主任、武威市前市委書記火榮貴，及武威市政府前副市長姜保紅，今年1月因嚴重違紀違法被雙開，其後因受賄等罪被捕。姜保紅近日被爆，屢次透過性賄賂取得地位，更曾與40多名官員發生過關係，其中有17人為領導級人物。



甘肅省監察委員會批評45歲的姜保紅，透過性交易撈取政治資本、經濟利益，並謀取職務晉升與不當利益。



內媒指姜保紅大學時期已是校花，畢業前曾到甘肅的法院實習，搭上法院的一名庭長，畢業後獲分配到該法院。後來她被調到甘肅省維穩工作領導小組辦公室，10年間從小科員升到副處長，之後在武威市任職時，僅4年多便從副處長升至副廳級。



甘肅官場早有傳言指姜保紅靠性賄賂上位。內媒指外貌出眾的姜保紅過着「權色人生」，在武威市任職期間，與火榮貴的親暱關係及隱秘的權力交換，「權色人生」各種版本都在官場民間廣為流傳。報道又稱，姜保紅的履歷幾番變化，每一個變化背後都透出精心布局的痕跡與意圖。有姜保紅的舊友表示，早年的她漂亮純樸、無心機，沒想到她會變成今天的模樣。