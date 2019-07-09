長榮罷工餘波　工會代表揚言餐飲「加料」報復

台灣長榮航空空服員罷工雖已落幕，但與事件有關的爭議仍未結束。近日有傳工會幹部在社交軟件LINE群組中揚言，要報復罷工中途離隊的空姐，甚至要在機師的餐飲中「加料」。工會代表之一郭芷嫣周二（9日）承認作出言論，又對事件致歉。長榮航空方面認為言論有影響飛行安全之虞，已報警處理。



今年初爆出被白人男乘客要求協助如廁並擦屁股的郭芷嫣，周二凌晨透過工會Facebook粉絲專頁發聲明，承認發表有關言論，但指當時只是說笑，並非真的有意加害對方，並承諾未來不會有任何欺凌他人或影響飛安的行為。對事件引發的風波與困擾，郭女深表自責，又願意接受公司調查，強調會盡一己之力，修補勞資之間的關係。



長榮航空方面則表示，由於工會幹部對話內容有嚴重影響飛安的疑慮，因此公司必須慎重處理，除啟動內部調查程序，亦已交由警方介入調查。公司將待調查結果出爐後，依規定和法律進行後續處理。另有傳郭女因事件暫被公司轉為地勤，但她澄清無此安排。



另有台媒報道稱，長榮航空一名機師因早前在網上留言聲援空服員，又暗示空服員可向抨擊他們的人送上「特別餐」（special meal）。該機師事後因發文遭內部調查並停飛，長榮航空周一（8日）至周二早上召開人事評議委員會，決定給予該機師記2大過及免職處分。