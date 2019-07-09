「重量級」網絡女主播　為增點擊強吻七旬翁

安徽合肥廬江縣菜市場近日出現一名扮相誇張的女子，女子出現時通常手持自拍棍進行網絡直播，見到陌生男子便主動上前摟腰索吻。一名行經的老翁「不幸」被她強吻，怒而到派出所報案。其後，當地公安局以涉嫌尋釁滋事罪，行政拘留該名女子。



家住廬江的70歲洪姓老翁，上周六（6日）到菜市場買菜，未料被一名體重近150公斤、化着滑稽妝容的女子用手勾住他的頭，更往其臉上親，嚇得他提着的菜都掉了一地。



事後，女子還將該片段放到直播平台，洪翁回家後驚見片段在各大微信群流傳，愈看愈氣之下決定報警。洪翁說：「我都七十歲了，在大街上被人拉着強吻，她不嫌丟人我還嫌丟人。」



警方接報後於周日（8日）將女子抓獲，警方還稱，她當時賴在地上不走，需動用6名警員，費了好大力氣才將其帶回派出所。



涉事女子供稱，由於自己一直暴飲暴食，肥胖的外表令她搵工變得困難，去年12月她首次接觸到網絡直播，看着別人拍拍影片就能賺錢，心動之下決定扮醜、強吻途人吸引點擊，只是沒想到會有人報警。