涉盜藥廠抗癌藥機密　美國要求瑞士引渡華科學家

瑞士聯邦刑事法院周一（8日）公布文件指，美國要求引渡中國科學家薛功達（Gongda Xue，音譯），他涉嫌協助偷取英國藥廠葛蘭素史克（GSK）價值5.5億美元（約43億港元）的商業機密，目前正在瑞士被還押，一旦罪成面臨高達20年的監禁。薛功達則反對引渡要求。



49歲的薛功達5月在瑞士被捕，法院認為他有潛逃風險，將收押他直至有引渡申請結果。薛功達一直為瑞士弗里德里希‧米舍生物醫學研究所從事生物醫藥研究，其胞妹是去年在美承認偷竊GSK機密的美國女科學家薛宇（Yu Xue，音譯）。



美國方面指控，薛功達接收薛宇從GSK偷取的抗癌藥機密，之後在研究所進行試驗，再將研究結果出售至中國。美方律師指，薛功達及薛宇還有4名同黨，他們計劃建立一間獲中國國企支持的企業，藉着竊取機密，來避過昂貴的藥物開發研究。



美檢察官形容案件猶如「經濟戰」，薛功達等人希望以22億美元（約172億港元）將上述企業出售。GSK及弗里德里希‧米舍生物醫學研究所則表示，正與美國當局合作。