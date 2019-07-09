開車撞學生致26人死傷　官二代被判死刑

遼寧葫蘆島市建昌縣去年11月有私家車逆線行車撞倒過路學生，造成6死20傷。肇事韓姓司機案發後被捕，被查出是當地一名村官的兒子。案件周二（9日）宣判，韓男因預謀駕車撞人，依危險方法危害公共安全罪被判死刑。



案情指，韓男去年11月22日上午約11時半，駕駛其父所有的黑色私家車，在建昌縣城區的街道上行駛，伺機作案。至下午12時18分，建昌縣第二小學2名教師帶着60多名學生過路時，韓男駕車逆線加速將多人撞倒並輾壓，其後逃離現場。公安人員同日12時52分在306國道建昌縣八家子鄉青石嶺路段逼停韓男的私家車，並將其逮獲。



遼寧省葫蘆島市中級人民法院表示，韓男因生活中的不順產生狹隘心理，為宣洩情緒、報復社會，故意駕車衝撞人群後逃離現場，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。法院又指韓男犯罪動機陰暗卑劣，喪心病狂，犯罪手段之殘忍令人髮指。其行為嚴重突破法律和道德底線，嚴重衝擊社會公序良俗，給被害人家庭造成了無法彌補的傷害。



雖然韓男案後如實供述罪行，在庭審中認罪悔罪，且無前科劣迹，但犯罪後果極其嚴重，犯罪情節極其惡劣，不足以從輕處罰，故法院依法對其判處死刑，剝奪政治權利終身。