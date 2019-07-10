內地3年輕醫生過勞猝死　工時問題引起關注

工時長、開OT已成為國內醫生工作的常態。在內地，過去10天內就有3名年青的前線醫生，因工作過勞而突然猝死，引起社會對醫生工時的關注。據中國醫師協會去年發表的研究報告，普通醫生的平均工時遠超其他行業，當中大多數人更未能放足法定年假。



內媒報道，31歲的中科院博士、中南大學湘雅醫院副教授肖育眾，上周四（4日）下午3時被發現在實驗室內昏迷，送院搶救後不治，死因是勞累過度而引發心源性猝死，而他的孩子當時才剛出生7天。肖醫生不論是在學時期還是投身社會，在專業上都付出百二分努力。



湖南師範大學曾將他列為「師大人物」，2012年3月的一篇文章中如此形容他的工作態度：「星期六早晨，對大多數人來說正是一個放鬆身心的好時候，肖育眾還是選擇留在實驗室裏。用肖育眾的話來說，因為『星期六實驗室照常開放』。」



就在肖醫生離世的數天前，48歲的河南省腫瘤醫院副主任醫生張恆偉、32歲的北京同仁醫院眼科醫生王輝，亦先後因急病過身，兩人生前均醉心工作，勤奮敬業。



中國醫師協會去年發表的《中國醫師執業狀況白皮書》指，工作壓力大、醫患關係緊張等正成為國內醫生面臨的困擾，三級醫院醫生每周工作51.05小時，二級醫院51.13小時，遠超過每周40小時的標準工時，而能夠放足法定年假的醫生，卻不到四分一。