扮做臥底幫警攞料取證　男子當場被踢爆嫖娼

江蘇南京一名男子早前報警，表示自己的周姓朋友向他發短訊，稱自己在執行任務處境危險，希望幫忙報警。警員找到周男後，後者表示要舉報賣淫組織，但被踢爆支付了1500元人民幣嫖娼。周男事後不但沒有悔意，反而堅稱是在為警方取證。周男目前已被行政處罰。



警員接獲該男報案後到場，男子表示，周男向他報稱「今天跟蹤一個人，上面安排的，我不曉得，他們單線安排的。他經常幹的就是這些，線人吧好像。」經過查證，警方卻發現事有蹊蹺，「在再三的敲門之下，發現裏面有3名女子、2名男子，而且神色很慌張，互相講不出對方的具體資訊，當時就比較起疑。」



警方續稱，當時執法人員發現3名女子都有賣淫嫖娼的前科，進一步核查中發現，其中有一名男子就是報警中所稱的周某，他並沒有所述般失蹤。



警方指出，周男當時辯稱自己為警方提供線索，在微信上添加陌生女子的微信，對方給他發了一個圖片，上面有賣淫服務項目的菜單。他按照對方給他發的位置，與女子談好了價格，並且支付給對方肉金。警方認為周男的辯解並不合理，直指他與妓女談好價格並完成性交易，已經涉及犯罪。