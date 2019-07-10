村醫自揭收入低不夠生活　官方：已提高待遇

河南開封通許縣的衞生部門因未準時出糧，導致轄下鄉鎮的64名村醫集體辭職，事件經媒體廣泛報道後，村醫的待遇問題引起關注。國家衞健委周二（9日）宣布會徹查事件，又讚揚村醫是農村居民健康的「守門人」，稱已採取措施提高他們的待遇。



國家衞健委發言人宋樹立表示，當局已採取了一系列措施，鞏固和發展縣鄉村基層醫療衞生服務網絡，提高待遇，穩定鄉村醫生隊伍。對於通許縣村醫集體辭職一事，無論問題出現在哪個環節，都要調查清楚，立即整改，保障鄉村醫生的合法權益。



有辭職村醫同日接受媒體訪問，稱已收到部分工資，但他稱村醫的收入愈來愈低，以他為例，診療費補助從以往每月5000元（人民幣‧下同，約5770港元），大幅減至減至2000元（約2308港元），「俺（我）這一個衞生室，5個人一分，根本不夠生活」。



他又指村醫的養老保險之類的供款，至今亦沒有人幫他們繳交，具體歸哪個政府部門管理，也無明確說法。一旦有任何事故發生，責任都要他們自行承擔。



通許縣村醫集體辭職的情況上周五（5日）曝光後，縣政府翌日（6日）回應稱，當局已進行核實，全縣村醫仍在堅守崗位，積極工作。但僅隔了2天，官方就改口承認公共衞生服務項目等方面的撥款存在延遲，承諾補助金將在下周六（20日）前完成發放