野象闖鄉鎮釀恐慌　政府單位花11小時成功捕獲

雲南西雙版納自治州景洪市近月頻遭一隻野生亞洲象滋擾，造成市民恐慌。州市政府最終組織多個部門聯手，經歷近11個小時，最終成功捕獲該大象並送到當地亞洲象繁育基地。



該隻被亞洲象預警中心監測人員取名「納文」的野生雄性大象，自今年 5月以來經常在景洪市的景訥、大渡崗和普文等鄉鎮及周邊區域出現，有村民因遇大象逃生跌倒致頭破血流。大象除妨礙當地群眾正常生產、生活，又到處搶掠糧食，為居民帶來極大的經濟損失。



該象又經常闖入景訥鄉中學校園，引起該校師生恐慌。上月27日，納文於凌晨先後兩次撞開校園鐵門，進入校園內四處遊蕩，之後再撞毀學校的圍牆返回森林。



由西雙版納州及景洪市兩級政府、林業和草原局、森林公安局，以及相關保育單位組成的應急隊伍，周一（8日）晚上8時許利用無人機，監測到納文出現在景訥中學附近的空地上，應急隊伍隨即分頭在校園四周拉起警戒線。



晚上9時10分一切準備就緒，野外捕象小組利用吹管將麻醉藥射進納文的臀部將其麻醉，並以鐵鏈將納文固定在裝載機上。之後工作人員令納文蘇醒，並利用裝載機將其引導走向停放卡車的空地臨時安置。到周二（9日）凌晨5時，當納文野性消退後被裝進鐵籠吊上卡車，並於早上8時運抵野象谷安置內的亞洲象繁育基地，成功結束這次捕象行動。