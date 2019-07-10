警破特大網絡詐騙案　涉案金額逾億人民幣

重慶市警方日前破獲一宗涉案逾百人、金額上億元（人民幣．下同）的特大網絡詐騙案。詐騙集團首腦陳XX，夥同其餘5名成員，以購買高檔轎車、房產為由，向受害人收取訂金，其後又租賃高檔車輛予受害人抵帳，讓其個人使用或於二手汽車市場出售。目前，全部疑犯已拘捕歸案，被騙取的35輛車已追繳返還受害人。



受害人報案稱，其名下一輛越野車被人以租賃的方式騙取，租用者失聯，車輛不知所蹤。警方其後接獲當地租賃車行業協會提供的線索，稱有人大量出租及出售高檔轎車，車型與受害人報案的車型一致。



經查，詐騙集團首腦陳XX，早年因詐騙獲刑5年。他於2016出獄後，夥同李X、張X、林X等人，以認識海關高層領導，可低價購買高檔轎車為名，收取20餘名受害人購車訂金數百萬；以認識中央領導可購買三亞、成都、上海等地銀行、法院處置房產為由，收取20餘名受害人1000餘套購房訂金合計1000多萬（逾1155萬港元）。



隨後，集團租賃重慶多個高檔屋苑單位，以交房名義將30餘套房產交予受害人入住。陳XX騙取受害人信任後，要對方發展下線，再騙取逾100名下線繳納的8000餘萬（約8240港萬元）購房訂金。其中，單筆被騙金額高達6500萬（約7500萬港元）。



購房騙局被識穿後，集團又與受害人簽訂購車合約，許諾「以車抵房」，並相繼在當地汽車租賃公司，租賃高檔車輛交予受害人抵帳。受害人取車後，在二手汽車市場出售或個人使用。