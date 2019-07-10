瑪莎拉蒂撞毀分隔欄　女司機丟低女兒棄車逃

江蘇蘇州常熟度假區近一輛白色瑪莎拉蒂失控撞毀一段行車線分隔欄，事故未造成人命傷亡，惟駕車的女司機事發後竟獨自逃去，遺下車輛以及同車的女兒在現場。



事發於上月24日晚10時左右，常熟交警接報稱在行灶橋一輛瑪莎拉蒂撞毀馬路中央的分隔欄，司機不知所蹤。由於分隔欄被撞後散落在馬路上，導致雙向行車受阻。至於肇事瑪莎拉蒂車頭也撞至嚴重變形，引擎蓋還插着一截欄杆。



警方事後在現場取證，並翻查閉路電視畫面，發現肇車輛當時沿元和路由北向南行，當駛至行灶橋時突然直撞路中央分隔欄。沒多久，女司機自行離開車廂，隨即頭也不回逃離現場，遺下車輛和女兒。直至事發後4天，涉事女司機魯某才自首。



魯女向警員表示，事發當晚她在朋友家吃飯後，便開車載着女兒回家，當駛至現場時，因為分心看手機導致車輛失控撞上分隔欄。魯女稱，由於事出突然，她一時心慌才丟低車輛和女兒逃離現場。



據了解，魯女因涉嫌造成交通事故後逃逸，被常熟市公安局處罰款1000元（人民幣‧下同，約1155港元），並被處罰行政拘留5天兼扣12分。另事後魯女事後需承擔車輛及被毀分隔欄的維修費約30多萬元（約34.7萬港元）。