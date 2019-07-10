竊賊入屋搶走女童錢罌　偷百幾蚊人仔重囚13年

浙江台州一名柯姓小偷日前入屋盜竊，對屋內一名9歲女童連騙帶嚇，佯裝是其父親的朋友，騙女童為他開門，並拿走其錢罌內的110多元（人民幣．下同，約127港元）零用錢。法院近日以搶劫罪、盜竊罪，數罪並罰，判其13年有期徒刑，並處罰金3.4萬元（3.9萬港元）。



事發於今年1月，女孩彤彤因為父母上班而被獨留家中。此時，柯男正尋找沒人在家的房屋盜竊，於是假裝是其父親的朋友，要彤彤將門打開。成功進屋後，柯男開始肆無忌憚地翻箱倒籠，又試圖撬開鎖著的衣櫃。



眼看一無所獲，柯男隨手就拿走彤彤放在桌上的錢罌，彤彤立即嚇得哭了起來。經柯男多番威嚇後，彤彤始忍住淚水。當柯男拿走準備離開時，彤彤還試圖拉住其衣角，希望阻止他，卻被柯威嚇叫她不要亂說話。



隨後，柯再犯下兩次入屋盜竊案，最終於手機店銷贓時被警方拘捕。檢察官在研究案情時，認為柯當着9歲女童的面竊取錢財，在女童哭泣討要時，即用言語威脅，其言行已對女童產生震懾作用，決定將其部分罪名改為搶劫罪。該案經過兩次開庭審理，法院最終採納檢察機關的定性意見，當庭作出以上判決。