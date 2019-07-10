重病囚犯獲保外就醫　被揭監外執行故教車師傅

身患重病的在囚罪犯保外就醫，竟獲聘當教車師傅？內蒙古近日便發生了這樣的荒唐事件！通遼市奈曼旗宣傳部官方近日發布消息，根據內蒙古監獄管理局決定書對朱某收監執行決定，將其押解回監獄。



據了解朱某於2016年11因犯貪污罪被判處4年3個月有期徒刑；翌年他因急性白血病、肺部感染、蛛網膜下腔出血病情，經內蒙古監獄管理局批准暫予監外執行，其後因病情危重，他一直在通遼市醫院住院治療至同年8月14日出院，並一直暫批監外執行。



朱某隨後按照相關規定，每季度向司法所提交身體檢查報告，而今年4月的報告顯示其大部分指標正常，但血紅蛋白和紅細胞壓積數值超出正常範圍，報告中附有醫囑：仍需定期檢查。及至上月17日，「內蒙古檢察」微信公眾號刊發題為「暫予監外執行期間，朱某竟然做起了駕校教練」，隨即引起輿論和社會關注。



奈曼旗新聞宣傳中心核實後指出，朱某在今年5月9日的手機定位，發現朱某實時位置為通遼市一駕校旗檢察院；經查，朱某不具備教車資格，雙方也沒有簽定勞務合同，只是與楊姓駕校校長與其熟識，請他幫助聯繫招收學員，因此不存在「當教車師傅」的情況。