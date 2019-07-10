菜販為延長蔬菜保質期　娃娃菜沾染致癌甲醛

內地再爆食物安全問題！網絡近日流傳，山東某批發市場有批發商在包裝娃娃菜前，將菜的根部沾染「神秘液體」，以達延長保質期之效；經檢測，該液體為致癌物甲醛。事件曝光後，內地媒體更揭江蘇揚州的蔬菜批發市場也有「毒蔬菜」出售。



報道指，菜販用白紙包裹娃娃菜，而菜的根部和葉看上去濕漉漉，菜販聲稱是水蒸氣，又指娃娃菜只要保存得當，放好幾天都沒問題。據了解，揚州市面的娃娃菜大都是來自甘肅蘭州，菜販更強調，縱使蔬菜從那麼遠的地方運到揚州，也絕對不會變壞。對於蔬菜的保存時間，菜販說法不一，有人說只能存放2天，另有人說好幾天都沒問題。



內媒隨後購買4份來自同菜販的娃娃菜送檢後，結果顯示當中2個樣本驗出甲醛。揚州大學化學化工學院副教授景崤壁檢表示，甲醛是一級致癌物，具有防腐作用，但絕對不可以用於食品防腐，並指娃娃菜保質期較短，容易變壞。景解釋說，由於大部分植物都是通過根部吸收水分，假如在菜的根部沾染甲醛，便能起到防腐作用。



專家又指，除娃娃菜之外，一些保質期短的蔬菜，都有可能被噴灑甲醛溶液以延長保質期，若長期食用含有甲醛的蔬菜，對人體會構成極大傷害；由於肉眼無法辨別蔬菜是否含有甲醛，建議用清水多次浸泡，除食物中的甲醛。